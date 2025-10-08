В украинские территориальные центры комплектования (ТЦК — аналоги военкоматов) забирают людей с туберкулезом, наркоманов и бездомных, сообщает интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на мобилизованного мужчину Василия Вертянкина.
Отмечается, что сам Вертянкин уже месяц находится в ТЦК в Черкасской области — несмотря на проблемы со здоровьем, его, по словам самого украинца, похитили сотрудники центра комплектования и признали пригодным к службе, затем в течение месяца возили по восьми частям и в итоге нигде не приняли.
Вертянкин также рассказал, что в ТЦК «античеловечные условия содержания» и отношение к людям «хуже, чем к животным», пишет издание.
К слову, офицер ВСУ Сергей Горбатюк ранее заявил, что сотрудники ТЦК сажают мобилизованных в подвалы (даже тех, кто пришел добровольно) и «относятся к ним, как к свиньям».