RS: США не смогут быстро восстановить запасы ракет, уничтоженных на Украине

На фоне истощенных запасов ракет на складах Пентагона военное руководство США требует от подрядчиков в два-четыре раза ускориться с производством. Речь идет о 12 типах ракет, включая ракеты-перехватчики Patriot, Standard Missile-6, перехватчики THAAD и совместные ракеты воздушного и надводного противостояния. Однако в силу множества причин сделать это не удастся, констатирует Responsible Statecraft.
Эксперты утверждают, что наращивание производства ракет в том виде, в котором этого хочет Пентагон, может занять годы и, вероятно, создание новых мощностей и инфраструктуры для производства оружия.
Так, по словам, Марка Кансиана, полковника USMCR в отставке, чтобы удвоить производство даже при наличии финансирования, необходимо удвоить и число оружейных заводов по производству ракет.
Оборонный эксперт Майк Фреденбург немного более пессимистичен. Он считает, что увеличить в четыре раза производство ракет можно будет очень не скоро. Поскольку оборонно-промышленная база США — для мирного времени, и она существует уже несколько десятилетий.
Стоимость — еще одно препятствие. «Большой красивый законопроект», принятый ранее в этом году, предполагает выделение 25 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет на финансирование боеприпасов. Новые цели Пентагона по производству ракет вполне могут стоить еще десятки миллиардов.
Накануне Пентагон, обеспокоенный недостаточными запасами оружия, необходимыми США на случай возможного конфликта с Китаем, обратился к своим производителям ракет с требованием удвоить или даже учетверить объемы производства в кратчайшие сроки.