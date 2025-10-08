Адвокат подсказала россиянам, что делать, если мошенники оформили на них кредит

С 1 сентября в России вступили в силу новые меры федерального закона о борьбе с киберпреступностью. Они направлены на защиту граждан в цифровой среде, что служит одним из приоритетов национального проекта «Экономика данных». В частности, у россиян появилась возможность установить для себя самозапрет на получение кредита. По состоянию на 1 октября число россиян, прошедших эту процедуру, составило 16 миллионов человек.