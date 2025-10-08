Адвокат подсказала россиянам, что делать, если мошенники оформили на них кредит

Если на человека мошенники оформили кредит, нужно быстро обращаться в полицию и в службу безопасности банка. В кредитном учреждении следует написать заявление с требованием заблокировать кредитный счет и не начислять проценты по соответствующему кредиту. Это в беседе с RT посоветовала адвокат Мария Ярмуш.
В полицию же нужно обратиться с заявлением о том, что мошенники оформили на гражданина кредит и он просит возбудить уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по факту мошенничества.
Потерпевший, заверила юрист, гасить оформленный преступниками кредит не должен, поскольку суд это может расценить как признание долга. Если же банк обратится в суд о взыскании с потерпевшего суммы кредита, обязательно нужно участвовать в процессе и доказывать свою непричастность.
С 1 сентября в России вступили в силу новые меры федерального закона о борьбе с киберпреступностью. Они направлены на защиту граждан в цифровой среде, что служит одним из приоритетов национального проекта «Экономика данных». В частности, у россиян появилась возможность установить для себя самозапрет на получение кредита. По состоянию на 1 октября число россиян, прошедших эту процедуру, составило 16 миллионов человек.
