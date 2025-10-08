В Омске завершается благоустройство спуска к Иртышу: открытие запланировано на ноябрь

Новое пространство стало полностью адаптированным для всех категорий горожан: здесь обустроили удобную лестницу, а также плавный пандус для велосипедистов и маломобильных групп населения. Вся территория выложена качественной тротуарной плиткой, а в центре композиции появилась стильная круглая дорожка, подчеркивающая ландшафтный дизайн.