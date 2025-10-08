Ричмонд
В Омске завершается благоустройство спуска к Иртышу: открытие запланировано на ноябрь

В Омске подходит к концу масштабное благоустройство спуска от сквера имени 30-летия ВЛКСМ к Иртышской набережной.

Источник: Комсомольская правда

В Омске завершается реконструкция спуска к Иртышу — одного из ключевых пешеходных маршрутов, соединяющих центр города с набережной. Как сообщает Telegram-канал «Омск_путеводитель», строительные работы находятся на финальной стадии.

Новое пространство стало полностью адаптированным для всех категорий горожан: здесь обустроили удобную лестницу, а также плавный пандус для велосипедистов и маломобильных групп населения. Вся территория выложена качественной тротуарной плиткой, а в центре композиции появилась стильная круглая дорожка, подчеркивающая ландшафтный дизайн.

Особое внимание инженеры уделили дренажу: уровень тротуара в верхней части спуска был приподнят, чтобы предотвратить подтопления во время дождей.

Проект реализует компания «Фаворит» при финансировании в размере 10 миллионов рублей. После завершения основных работ в ноябре планируется обустроить зоны озеленения и установить новые лавочки для отдыха.