Возвращение из ада: освобожденная из рабства в Мьянме россиянка вылетела домой

Россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из рук торговцев людьми в Мьянме, возвращается домой. Как сообщает ТАСС, она вылетела из бангкокского аэропорта Суваннапхум рейсом авиакомпании «Аэрофлот».
Самолет следует по маршруту Бангкок — Москва. После прибытия в аэропорт Шереметьево она планирует отправиться в Иркутск.
Заведующий консульским отделом российского дипломатического представительства Илья Ильин сообщил, что россиянке была оказана необходимая консульская помощь. Сотрудники посольства сопровождали ее до момента посадки на борт воздушного судна.
Как ранее рассказали журналистам родные россиянки, девушка собиралась работать моделью, но пришлось заниматься мошенничеством и вымогать деньги. В Бангкоке ее похитили и отдали в рабство. За неповиновение рабынь избивали и запугивали операциями по изъятию органов.