Возвращение из ада: освобожденная из рабства в Мьянме россиянка вылетела домой

Как ранее рассказали журналистам родные россиянки, девушка собиралась работать моделью, но пришлось заниматься мошенничеством и вымогать деньги. В Бангкоке ее похитили и отдали в рабство. За неповиновение рабынь избивали и запугивали операциями по изъятию органов.