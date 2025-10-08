Под Наро-Фоминском в Подмосковье высадили 2,5 тысячи молодых елей

Около 2,5 тыс. молодых елей высадили на участке под Наро-Фоминском в Московской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Новые деревья появились возле СНТ «Тюльпан». Участие в экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» приняли примерно 40 человек — лесники, экологи, школьники и волонтеры, включая членов движения «Зеленый патруль». Весь необходимый инвентарь им выдавали на месте.
Акция проходит в Подмосковье в седьмой раз. Ее цель в этом году — высадить 18 тыс. саженцев сосны и ели на 36 га. Наро-Фоминский округ внес свой вклад: молодая поросль появилась на площади около 2,5 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.