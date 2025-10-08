Джей Ло высказалась о казахстанском кузнечике на шее

В эфире шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Лопес вместе с ведущим Джимми Фэллоном пересмотрела запись. Артистка призналась, что поначалу не разобралась в ситуации и думала, что по ней ползет какой-то жук.
Зрители в студии рассмеялись, когда Лопес продемонстрировала, как насекомое ползло по ее шее.
Сначала мне показалось, что он просто касается меня и улетает. А потом поняла, что нет. Он карабкается по мне!
По словам певицы, она сохраняла спокойствие, чтобы закончить песню, но насекомое ее щекотало.
Он меня щекотал своими маленькими ножками. Я думала, ну ладно, нужно просто закончить песню. Когда я его смахнула и увидела в свете прожекторов, оказалось, что он размером с вертолет!
Напомним, концерт Джей Ло в Алматы собрал более 20 тыс. фанатов артистки и как минимум одного неожиданного гостя. Во время одного из номеров на артистку залез кузнечик. «Курсив» об этом писал здесь.