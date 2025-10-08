Ученые предупредили о магнитных бурях 8 октября

В течение последних суток геомагнитное поле оставалось слабо возмущенным. Утром 3 октября была зарегистрирована вспышка класса М1.5, которая сопровождалась выбросом облака плазмы. Как пояснили ученые, для того чтобы плазма могла покинуть пределы Солнца, ей необходимо развить высокую скорость, чтобы преодолеть гравитацию светила. В некоторых случаях облако плазмы движется медленно, но все же достигает Земли спустя 4−5 суток после вспышки. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН отмечает, что в настоящее время геомагнитная обстановка характеризуется как слабо возмущенная.