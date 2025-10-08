В Советском районе Челябинска 36 домов останутся без воды на 11 часов

Сообщается, что это связано «с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети».
Работы запланировано провести в четверг, 9 октября, с 09:00 до 20:00.
Будет временно прекращено водоснабжение по адресам: улица Короленко, 16; улица Марата, 8, 9; улица Рылеева, 18; улица Дарвина, 2, 2-Б, 2-В, 8, 8-А, 6, 10, 10-А, 63; Троицкий тракт, 9, 22-А; улица Томинская, 2, 4, 8; улица Полетаевская, 2-А; улица Гайдара, 13-А; улица Новосельская, 7, 25, 31, 31-А; улица Мебельная, 37, 39; улица 2-я Мебельная, 4; улица Белорецкая, 32, 32-А, 34, 34-А, 39-А, 41-А, 45-А, 47-А; улица Керченская, 6.
Горожан просят позаботиться о создании необходимого запаса воды.