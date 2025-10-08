Собянин рассказал, как Москва помогает людям с ментальными особенностями

Мэр отметил, что проект направлен на то, чтобы помочь молодым москвичам стать более независимыми и полноценно жить в городской среде. С 2021 года в Центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» созданы 34 тренировочные квартиры, где горожане обучаются бытовым навыкам, управлению бюджетом и ориентированию в городе. Для каждого участника разрабатывается индивидуальный план поддержки.