Собянин рассказал, как Москва помогает людям с ментальными особенностями

С 2021 года в Центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» созданы 34 тренировочные квартиры, где горожане обучаются бытовым навыкам.

Источник: Агентство «Москва»

В Москве реализуется проект сопровождаемого проживания для молодых людей с ментальными особенностями. О развитии программы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр отметил, что проект направлен на то, чтобы помочь молодым москвичам стать более независимыми и полноценно жить в городской среде. С 2021 года в Центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» созданы 34 тренировочные квартиры, где горожане обучаются бытовым навыкам, управлению бюджетом и ориентированию в городе. Для каждого участника разрабатывается индивидуальный план поддержки.

В центре живут более 150 молодых людей, из которых около 20% успешно совмещают учебу и работу. В частности, они трудятся в центрах «Мои Документы», хосписах, на предприятиях питания и службах доставки.

Собянин рассказал, что с момента старта проекта 123 человека, включая 43 выпускников центра «Гурьевский», обрели собственное жилье и начали самостоятельную жизнь, обратил внимание градоначальник. Более того, программа предполагает получение поддержки в вопросах быта, трудоустройства и защиты прав в течение 5 лет после выпуска.

Также особое внимание уделяется развитию творческих и спортивных способностей, продолжил градоначальник. В центре функционируют хоккейная команда «Гурьевские лисы», вокальный ансамбль «Кураж», секция фигурного катания, арт-программы и туристический клуб.

«Опыт “Гурьевского” перенимают другие города, а сама программа продолжает расширяться, создавая ребятам новые возможности для полноценной и насыщенной жизни», — заключил глава города.

В марте текущего года в центрах московского долголетия стартовала программа поддержки психоэмоционального здоровья и сохранения когнитивных навыков пожилых людей. Программа разработана Центром мозга и нейротехнологий ФМБА России и рассчитана на 10 занятий продолжительностью 1,5−2 месяца.

Она помогает справиться с тревожностью, стрессом, субдепрессией и другими психологическими проблемами. В дальнейшем технологии могут распространиться и на другие федеральные округа. Участниками программы могут стать москвичи от 55 лет.

