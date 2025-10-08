В школе Аргуна в Чечне открылся центр с телескопами и ветрогенераторами

Новое образовательное пространство объединило более 200 учащихся из разных школ Аргуна. Они смогут заняться практическим изучением естественных наук и современных технологий. Особенностью центра стало его зонирование на исследовательские кластеры: там обустроены лаборатория альтернативной энергетики с солнечными панелями и ветрогенераторами, зона 3D-моделирования и прототипирования, биохаб для генетических исследований, а также космическая обсерватория с телескопами.