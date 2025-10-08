В школе Аргуна в Чечне открылся центр с телескопами и ветрогенераторами

Торжественное открытие инновационного пространства — STEM-центра — состоялось в школе № 1 города Аргуна в Чеченской Республике. Кластер создали по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в городской мэрии.
Новое образовательное пространство объединило более 200 учащихся из разных школ Аргуна. Они смогут заняться практическим изучением естественных наук и современных технологий. Особенностью центра стало его зонирование на исследовательские кластеры: там обустроены лаборатория альтернативной энергетики с солнечными панелями и ветрогенераторами, зона 3D-моделирования и прототипирования, биохаб для генетических исследований, а также космическая обсерватория с телескопами.
«Этот STEM-центр — первый в республике образовательный кластер, где школьники работают над реальными проектами для городского хозяйства. Лучшие разработки будут внедрены в инфраструктуру Аргуна», — отметил представитель управления образования Руслан Дадаев.
Кульминацией открытия стала презентация проектов, где учащиеся представили систему «умного» освещения для городских улиц, прототип аппарата для мониторинга радиационного фона, бионический протез руки с нейроуправлением и цифровую модель исторического центра Аргуна. До конца года в STEM-центре пройдут образовательные интенсивы с участием ученых из ведущих вузов страны, а также будет запущена программа менторства для молодых исследователей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.