Певца Шарлота перевели в колонию общего режима

«Постановление о переводе осужденного Шарлота из колонии-поселения в исправительное учреждение общего режима оставить без изменения», — передает решение судьи ТАСС. Апелляционная жалоба защиты не была удовлетворена, и постановление Центрального районного суда Тольятти от 5 августа 2025 года сохранило свою законную силу.