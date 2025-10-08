Ричмонд
Академик РАН Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели

Среда считается наиболее эффективным рабочим днем недели с точки зрения человеческих биоритмов. Об этом рассказал академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

— Самым эффективным днем недели по недельному биоритму считается среда. Потому что после отдыха понедельник и вторник идет к экспоненте, повышению работоспособности, среда — самый эффективный день, потом идет резкое падение, — пояснил он.

Эксперт отметил, что четверг является самым непродуктивным днем в недельном цикле биоритмов. По словам академика, особенно важно принимать во внимание соответствующие биоритмы в школах страны и не перегружать детей. Причем подобные практики имеют место в учреждениях, в которых работает Онищенко.

— В четверг необходимо делать такое расписание, чтобы не было трудных предметов. Мы также всегда заклинаем наших педагогов, чтобы они никогда в четверг не проводили контрольные работы, шесть, семь уроков, — приводит его слова РИА Новости.

При этом наиболее утомительным для тела и мозга человека днем недели является понедельник. Первый будний день может оказывать негативное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе и способствует выходу на пенсию. Согласно подсчетам, именно по понедельникам большая часть людей жалуется на неудовлетворительное состояние — как физическое, так и моральное.