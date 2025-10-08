Академик РАН Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели

При этом наиболее утомительным для тела и мозга человека днем недели является понедельник. Первый будний день может оказывать негативное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе и способствует выходу на пенсию. Согласно подсчетам, именно по понедельникам большая часть людей жалуется на неудовлетворительное состояние — как физическое, так и моральное.