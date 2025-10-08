Гордон рассказал, почему ему сложно отказаться от гражданства США

Телеведущий Гордон считает, что он гражданства США отказаться почти невозможно.
Ведущий «Первого канала» Александр Гордон не может отказаться от американского гражданства из-за крупной суммы exit tax. Об этом он рассказал в интервью.
«Дело в том, что от американского гражданства почти невозможно отказаться. Очень трудно, скажем так. Начнем с того, что у них есть так называемый exit tax. То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требует 30% отдать им. При этом ты остаешься налоговым резидентом Соединенных Штатов на следующие 5 лет», — сказал он порталу «СтарХит». Также он отметил, что его старшая дочь Анна, с которой он редко общается, по-прежнему живет в США.
В интервью Гордон также выразил свое отношение к певице Алле Пугачевой. Она не интересует его как знаменитость уже около 35 лет. По словам телеведущего, он и вовсе не интересуется видеоинтервью коллег, даже из-за «масштаба» персон.