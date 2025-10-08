«Как профессору!»: почти 140 тысяч рублей в месяц готовы платить омским курьерам

«Курьеры в Омской области остаются одним из популярных направлений подработки не только со стороны исполнителей — спрос на эту позицию со стороны бизнеса постоянно растет. Количества предложений по подработке для омских курьеров в III квартале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 33% и составила 134 477 рублей в месяц», говорится в сообщении пресс-службы популярной интернет-платформы.