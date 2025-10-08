«Как профессору!»: почти 140 тысяч рублей в месяц готовы платить омским курьерам

Курьеры остаются одним из популярных и самых высокооплачиваемых направлений подработки в Омской области. Средняя сумма вознаграждения омским доставщикам выросла за год на 33% и составила 134 477 рублей в месяц, сообщают аналитики сервиса «Авито Подработка».
Эксперты поясняют, что фактический доход омских курьеров зависит от количества выполненных заказов, продолжительности смен, условий подработки — к сложным условиям могут относиться занятость в период повышенного спроса либо в определенных погодных условиях. Кроме того, на итоговый заработок влияют бонусы за заказы и чаевые.