Игры СНГ: узбекистанцы в предпоследний соревновательный день завоевали 10 наград

В Азербайджане завершаются III Игры СНГ. По итогам прошедшего дня сборная Узбекистана завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.
Победители
Золото:
- Жавохир Шарифбоев (греко-римская борьба, до 45 кг).
- Фарид Каримов (греко-римская борьба, до 48 кг).
- Абдулазиз Холмирзаев (греко-римская борьба, до 80 кг).
Серебро:
- Саидамир Неъматов (греко-римская борьба, до 110 кг).
- Сборная Узбекистана по чавгону.
Бронза:
- Азизбек Барликбаев (греко-римская борьба, до 65 кг).
- Фахрикамол Комилжонов (греко-римская борьба, до 92 кг).
- Фехтование (шпага, мужская команда).
- Фехтование (сабля, женская команда).
- Художественная гимнастика (булавы, групповые упражнения).
В настоящее время в активе делегации Узбекистана имеются 25 золотых, 33 серебряные и 60 бронзовых медалей. Сегодня последний соревновательный день III Игр СНГ, добавили в пресс-службе.
Напомним, что II Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.