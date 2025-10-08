Минтранс сказал, где белорусам запрещено пользоваться телефонами и наушниками

Кроме того, в целях уменьшения травматизма белорусов, аварий, ДТП, актов незаконного вмешательства на железной дороге, в зонах повышенной опасности не допускается пользоваться наушниками в момент нахождения на пассажирской платформе (исключение — слуховые аппараты). Нельзя открывать электрощиты, прыгать с пассажирской платформы и находиться под ней, использовать пиротехнику, лазерными указками и так далее.