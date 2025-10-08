Минтранс сказал, где белорусам запрещено пользоваться телефонами и наушниками. Информация опубликована на Национальном правовом портале.
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси изменило правила проезда и перехода железнодорожных путей. В частности, при переходе железнодорожных путей белорусам запрещено пользоваться мобильными телефонами, наушниками (но за исключением слуховых аппаратов). Также нельзя пользоваться планшетными компьютерами и иными электронными устройствами.
Кроме того, в целях уменьшения травматизма белорусов, аварий, ДТП, актов незаконного вмешательства на железной дороге, в зонах повышенной опасности не допускается пользоваться наушниками в момент нахождения на пассажирской платформе (исключение — слуховые аппараты). Нельзя открывать электрощиты, прыгать с пассажирской платформы и находиться под ней, использовать пиротехнику, лазерными указками и так далее.
Вместе с тем через железнодорожные пути по железнодорожным пешеходным переходам запрещено передвигаться на мотоциклах, мопедах, велосипедах, мотоблоках, самокатах, лыжах, роликовых коньках. Исключением являются инвалидные коляски. С полным перечнем запретов можно ознакомиться здесь.
