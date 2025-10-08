Башкирские депутаты намерены запретить «затирать» религиозные символы в рекламе

Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, принятие закона позволит прекратить практику «затирания» православных крестов, мусульманских полумесяцев и других религиозных символов на фотографиях, в СМИ, рекламе и публичном пространстве. Он отметил, что подобные действия оскорбляют чувства не только верующих, но и просто культурных людей.