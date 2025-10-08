Башкирские депутаты намерены запретить «затирать» религиозные символы в рекламе

Депутаты парламента Башкирии в этом месяце рассмотрят в первом чтении законопроект, запрещающий удаление религиозных символов с изображений объектов культурного наследия или религиозного назначения, если они являются их неотъемлемой частью.
Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, принятие закона позволит прекратить практику «затирания» православных крестов, мусульманских полумесяцев и других религиозных символов на фотографиях, в СМИ, рекламе и публичном пространстве. Он отметил, что подобные действия оскорбляют чувства не только верующих, но и просто культурных людей.
Спикер парламента подчеркнул, что бережное и уважительное отношение к религиозным символам будет способствовать укреплению межконфессионального мира и общественного согласия, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, общих для всех народов республики.
