Бывший глава по охране памятников Андрей Фоменко умер в Иркутске

Политика не стало в возрасте 39 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бывший глава по охране памятников Андрей Фоменко умер в Иркутске. Политика не стало в возрасте 39 лет. Как рассказывает Байкал24 со ссылкой на сообщение заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области Натальи Дикусаровой, Андрей получил два высших образования и начал работать переводчиком в области профессиональной коммуникации.

— С ноября 2008 года Андрей Фоменко был помощником члена Совета Федерации РФ и членом Ангарской территориальной избирательной комиссии, — уточняется в сообщении.

Андрей Фоменко занимал пост первого заместителя руководителя службы по охране объектов культурного наследия региона, а с 2019 года он руководил этой службой.

