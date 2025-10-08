Бывший глава по охране памятников Андрей Фоменко умер в Иркутске. Политика не стало в возрасте 39 лет. Как рассказывает Байкал24 со ссылкой на сообщение заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области Натальи Дикусаровой, Андрей получил два высших образования и начал работать переводчиком в области профессиональной коммуникации.