Нижегородский центр гемодиализа снова получает тепло

Напомним, что в медцентре несколько дней отсутствовало отопление. Это вызвало обеспокоенность как среди пациентов, так и среди сотрудников учреждения. Ранее сообщалось, что отопление в детсады и школы Нижнего Новгорода поступает в плановом режиме. Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде с 23 сентября.