Нижегородский центр гемодиализа снова получает тепло

В частном центре гемодиализа на улице Бекетова в Нижнем Новгород вновь стало тепло — отопление в учреждении восстановлено после аварийной ситуации. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Источник: НИА-Нижний Новгород

По информации от представителей медучреждения, все работы по устранению неполадок были завершены 7 октября.

«Теперь комфортно, пациенты и персонал довольны, благодарят всех, кто помог оперативно решить проблему с теплом», — говорится в сообщении.

Напомним, что в медцентре несколько дней отсутствовало отопление. Это вызвало обеспокоенность как среди пациентов, так и среди сотрудников учреждения. Ранее сообщалось, что отопление в детсады и школы Нижнего Новгорода поступает в плановом режиме. Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде с 23 сентября.