На Земле 8 октября могут возникнуть магнитные бури

На Земле сегодня могут произойти слабые магнитные бури, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Геомагнитная обстановка — на сутки сохраняется вероятность возмущений и слабых бурь. Вспышечная активность — слабо повышенная, спадающая», — говорится в прогнозе лаборатории.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50−70% населения планеты в той или иной степени подвержены метеочувствительности. В России, как отметил кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Святослав Литвинов, этот показатель может быть еще выше из-за климата и географических особенностей.