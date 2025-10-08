Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле 8 октября могут возникнуть магнитные бури

Существует вероятность геомагнитных возмущений и слабых бурь.

Источник: Аргументы и факты

На Земле сегодня могут произойти слабые магнитные бури, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Геомагнитная обстановка — на сутки сохраняется вероятность возмущений и слабых бурь. Вспышечная активность — слабо повышенная, спадающая», — говорится в прогнозе лаборатории.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50−70% населения планеты в той или иной степени подвержены метеочувствительности. В России, как отметил кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Святослав Литвинов, этот показатель может быть еще выше из-за климата и географических особенностей.