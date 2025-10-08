На Земле 8 октября могут возникнуть магнитные бури

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50−70% населения планеты в той или иной степени подвержены метеочувствительности. В России, как отметил кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Святослав Литвинов, этот показатель может быть еще выше из-за климата и географических особенностей.