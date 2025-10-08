Ричмонд
40 человек погибли из-за взрыва бомб на буддийском фестивале в Мьянме

Среди жертв взрывов на буддийском фестивале в Мьянме есть дети.

Источник: Комсомольская правда

Порядка 40 человек погибли из-за взрыва бомб на буддийском фестивале в центральной части Мьянмы. Еще примерно 80 человек получили ранение. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на слова участников мероприятия.

Как известно, вечером 6 октября около ста человек собрались в поселке Чаунг-У на буддийский праздник Тадингьют. Там же люди планировали провести масштабную акцию против местной хунты. Именно в тот момент военные сбросили бомбы на собравшихся людей.

Одна из свидетельниц рассказала, что, когда собралась достаточно большая толпа народу, произошел сильный взрыв. По ее словам, часть людей успела убежать с помощью организаторов фестиваля. Однако затем в небе появился параплан и сбросил две бомбы прямо в толпу.

Другая женщина заявила, что среди жертв были и несовершеннолетние. Она отметила, что некоторых детей бомбы убили прямо на месте происшествия.

Ранее в начале октября в Мюнхене полиция была вынуждена прервать Октоберфест из-за нескольких взрывов. По информации правоохранителей, неизвестный принес на праздник взрывчатку и устроил нападение.