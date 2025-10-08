В Усть-Ишимском районе Омской области строят новые ФАПы

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о продолжении строительства новых ФАПов в Усть-Ишимском районе. Медицинские пункты появятся в деревне Эбаргуль, сёлах Слободчики и Большая Тебендя — там, где старые здания были уничтожены в результате паводка весной 2025 года.
«В деревне Эбаргуль, селах Слободчики и Большая Тебендя продолжаем возводить новые ФАПы. Медицинские объекты, которые появятся взамен пострадавших от паводка, устанавливаем на возвышенности. Работы идут по графику. Держим на контроле», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Финансирование строительства обеспечено за счет федеральной субсидии, выделенной по решению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина после его рабочей поездки в Омскую область. Средства предназначены специально для приобретения и монтажа быстровозводимых модульных ФАПов в Усть-Ишимском районе.
Новые медицинские пункты позволят восстановить доступ жителей отдаленных сел к базовой медицинской помощи и повысят устойчивость инфраструктуры к природным катаклизмам.