В Усть-Ишимском районе Омской области строят новые ФАПы

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о продолжении строительства новых ФАПов в Усть-Ишимском районе. Медицинские пункты появятся в деревне Эбаргуль, сёлах Слободчики и Большая Тебендя — там, где старые здания были уничтожены в результате паводка весной 2025 года.