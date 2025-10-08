Очаги бруцеллеза нашли в Волгоградской области

В Волгоградской области объявили карантин сразу в двух районах. Причина — обнаружение очагов бруцеллеза, опасной инфекции, которая может передаваться от животных и человеку. Об этом стало известно из приказов комитета ветеринарии региона, опубликованных на официальном портале правовой информации.
Карантинные меры ввели на территории частного домовладения в селе Заплавном Ленинского района, а также в одном из животноводческих хозяйств, расположенном в Россошинском сельском поселении Городищенского района.
Для борьбы с распространением болезни комитет ветеринарии утвердил ряд жестких ограничений. На время действия карантина запрещен любой оборот скота и продукции животного происхождения — это значит, что нельзя продавать, покупать или вывозить животных, мясо и молоко из этих населенных пунктов. Также под запретом проведение любых ярмарок и выпас скота, который может заразиться бруцеллезом.