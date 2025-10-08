Ричмонд
В Екатеринбурге начали устанавливать новые 7-метровые остановки

Первые длинные остановки появились в Екатеринбурге.

Источник: мэрия Екатеринбурга

В Екатеринбурге начали ставить новые длинные остановки — целых семь метров. Первые две уже работают: у ЖД вокзала и на остановке «Таганский ряд». Об этом сообщили в мэрии.

До 1 ноября такие же появятся еще в восьми местах города, включая «Парк Хаус», «Оперный театр» и «Химмаш». Эти остановки выбрали потому, что там всегда много людей. Большие навесы помогут вместить всех ожидающих.

Остановки хорошо защищают от непогоды — в них нет щелей, где могло бы задувать или затекать.

— Такие остановки долговечны, так как сделаны из алюминиевых профилей, а все крупноузловые сочленения конструкций рассчитаны на большие нагрузки и учитывают уральский климат, — уточнили в мэрии.

Крыша двойная: сверху профнастил, внутри — композит. Стекла толщиной восемь миллиметров не бьются от случайных ударов.

В каждой остановке есть свет и электронное табло, которое показывает, когда приедет автобус или троллейбус. Всего в городе планируют установить 150 таких современных павильонов.