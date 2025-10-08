Трещотки и кукушки улетели из Москвы на зимовку

В процессе подготовки к холодному сезону находится и манул Тимофея из Московского зоопарка. За месяц зажировки он набрал 800 граммов, достигнув веса в 5,8 килограмма. Подготовиться к зиме животному помогает двухразовое питание и суточный объем порций не менее 400−450 граммов, а иногда и больше. При этом понедельник остается разгрузочным днем, потому что набор веса должен быть постепенным.