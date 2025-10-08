Ричмонд
В Башкирии напомнили график работы поликлиник в праздники

Медучреждения в праздничные дни будут работать по установленному графику.

Источник: Башинформ

В минздраве Башкирии напомнили график работы медицинских организаций во время трехдневных выходных, с 11 по 13 октября. В эти дни поликлиники будут работать с 8 до 17 часов с приемом вызовов до 16.00.

Кроме того, в связи с празднованием Дня Республики в местах проведения массовых мероприятий будет организовано медицинское обеспечение.

Все медицинские учреждения будут обеспечены запасом нужных лекарств и медицинского имущества, также предусмотрен резерв коек для стационарного лечения населения по медицинским показаниям на случай экстренных ситуаций, сообщили в ведомстве.