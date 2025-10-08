Johnson & Johnson обязали выплатить $966 млн по делу о гибели пенсионерки

Из судебных документов следует, что компания должна выплатить 16 млн долларов в качестве компенсации ущерба и еще 950 млн долларов в виде штрафных санкций. При этом в Johnson & Johnson заявили о несогласии с вердиктом и сообщили о намерении немедленно обжаловать его.