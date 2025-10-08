Johnson & Johnson обязали выплатить $966 млн по делу о гибели пенсионерки

Американскую медицинскую корпорацию Johnson & Johnson обязали выплатить 966 млн долларов по делу о гибели 88-летней пенсионерки из Калифорнии от рака, передает газета The New York Times.
«Суд обязал Johnson & Johnson выплатить 966 млн долларов семье женщины, которая умерла в 2021 году от редкой формы рака. Родственники Мэй Мур утверждают, что у нее развилась мезотелиома после использования детской присыпки J&J на основе талька», — говорится в заявлении.
Из судебных документов следует, что компания должна выплатить 16 млн долларов в качестве компенсации ущерба и еще 950 млн долларов в виде штрафных санкций. При этом в Johnson & Johnson заявили о несогласии с вердиктом и сообщили о намерении немедленно обжаловать его.