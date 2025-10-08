Собянин рассказал, как Москва помогает людям с ментальными особенностями

В столице активно реализуются проекты, направленные на улучшение качества социального обслуживания жителей, которые нуждаются в особом внимании и заботе. Одним из таких проектов является организация сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью, достигших возраста 18 лет. Эти люди пока не могут жить самостоятельно, но стремятся вести полноценную жизнь в домашних условиях и в будущем обрести независимость.