Собянин рассказал, как Москва помогает людям с ментальными особенностями

В столице активно реализуются проекты, направленные на улучшение качества социального обслуживания жителей, которые нуждаются в особом внимании и заботе. Одним из таких проектов является организация сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью, достигших возраста 18 лет. Эти люди пока не могут жить самостоятельно, но стремятся вести полноценную жизнь в домашних условиях и в будущем обрести независимость.
С 2021 года в центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» созданы 34 тренировочные квартиры. В этих помещениях молодые москвичи осваивают бытовые навыки, учатся планировать бюджет и ориентироваться в городе. Сергей Собянин рассказал о развитии проекта сопровождаемого проживания для людей с ментальными особенностями.
«В центре проживает более 150 человек. Около 20 процентов воспитанников успешно совмещают работу и учебу, занимаясь в центрах “Мои документы”, хосписах, предприятиях общественного питания и службах доставки. За время реализации проекта 123 молодых человека, из которых 43 — выпускники центра “Гурьевский”, получили собственное жилье и начали самостоятельную жизнь», — написал мэр Москвы.
Для каждого участника проекта разрабатывается индивидуальная программа поддержки. Обучение навыкам самостоятельного проживания продолжается от одного до пяти лет, и для этого созданы 34 тренировочные квартиры. 21 из них переданы в пользование или арендованы семью некоммерческими организациями-партнерами программы.
Среди них — благотворительный фонд «Жизненный путь», региональная общественная организация «Яблочко», благотворительный фонд «Большая перемена», центр адаптации «Изумрудный город», центр лечебной педагогики «Особое детство», учреждение «Социальный “Дом с маяком”» и фонд «Творческое объединение “Круг”».
Программа также охватывает молодых людей с инвалидностью, проживающих в городских социальных домах. Успешно прошедшие аттестацию участники переходят к самостоятельному проживанию в обычных квартирах, где сопровождение специалистов сокращается до четырех часов в неделю.
На базе городских социальных домов и центра «Гурьевский» функционируют отделения дневного пребывания для людей с ментальными особенностями. Здесь можно посещать занятия, а вечером возвращаться домой.
Помимо адаптации в быту и профессиональной сфере, важную роль в жизни молодых людей играют спорт, творчество и путешествия. Эти активности способствуют раскрытию талантов, формированию уверенности в себе и развитию навыков командной работы. С 2021 года хоккейная команда «Гурьевские лисы» дважды становилась обладателем высшей награды Федерации адаптивного хоккея — «Золотого стандарта». Весной 2025 года на VI Всероссийском фестивале адаптивного хоккея в Сочи команда завоевала три победы подряд, добавил Сергей Собянин.