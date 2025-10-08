Новосибирские водоемы покрываются льдом: как уберечь детей

Родителям, бабушкам, дедушкам и педагогам рекомендуется провести с детьми профилактические беседы о безопасности. Объясните, что лед может быть ненадёжным и тонким в разных местах, учите детей не выходить на него без взрослых и держаться подальше от водоёмов.