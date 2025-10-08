Ричмонд
Новосибирские водоемы покрываются льдом: как уберечь детей

Важно рассказать детям, как быстро может произойти несчастный случай и какие могут быть последствия.

Источник: Аргументы и факты

Холода пришли, и водоемы вскоре покроются льдом. Спасатели МАСС предупреждают: дети часто любят играть на льду, что может быть опасно. Нередки случаи, когда малыши остаются одни на тонком льду, подвергая себя риску для жизни.

Родителям, бабушкам, дедушкам и педагогам рекомендуется провести с детьми профилактические беседы о безопасности. Объясните, что лед может быть ненадёжным и тонким в разных местах, учите детей не выходить на него без взрослых и держаться подальше от водоёмов.

Важно рассказать детям, как быстро может произойти несчастный случай и какие могут быть последствия. Профилактика — лучший способ защитить детей в зимний период. Давайте вместе позаботимся о их безопасности.