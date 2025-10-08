В Новосибирске беременные студентки могут рассчитывать на солидную выплату

Для оформления нужно подать заявление в течение полугода после окончания отпуска через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР, приложив две справки: из медучреждения (о сроке декрета) и из учебного заведения (о форме обучения и подтверждении, что пособие не выплачивалось ранее).