В Новосибирске беременные студентки могут рассчитывать на солидную выплату

Теперь выплата назначается напрямую через СФР, а не через вузы, как раньше, и составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Новосибирской области это 88,4 тысячи рублей за стандартный 140-дневный декретный отпуск — сумма перечисляется единовременно в течение 5 рабочих дней после подачи заявления.
Право на пособие имеют гражданки РФ (а также иностранки с постоянным проживанием в России), обучающиеся очно в колледжах, техникумах или вузах — независимо от того, учатся они на бюджете или платно.
Для оформления нужно подать заявление в течение полугода после окончания отпуска через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР, приложив две справки: из медучреждения (о сроке декрета) и из учебного заведения (о форме обучения и подтверждении, что пособие не выплачивалось ранее).
Кроме этого, молодые мамы могут рассчитывать и на другие меры поддержки: единовременное пособие при рождении ребёнка, единое пособие и материнский капитал.
