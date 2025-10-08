Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске беременные студентки могут рассчитывать на солидную выплату

С 1 сентября 2025 года Отделение Социального фонда России по Новосибирской области принимает заявления на пособие по беременности и родам от студенток дневных отделений. За первый месяц поступило сто заявлений от молодых мам, сообщили в ведомстве редакции Сиб.фм.

Источник: Сиб.фм

Теперь выплата назначается напрямую через СФР, а не через вузы, как раньше, и составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Новосибирской области это 88,4 тысячи рублей за стандартный 140-дневный декретный отпуск — сумма перечисляется единовременно в течение 5 рабочих дней после подачи заявления.

Право на пособие имеют гражданки РФ (а также иностранки с постоянным проживанием в России), обучающиеся очно в колледжах, техникумах или вузах — независимо от того, учатся они на бюджете или платно.

Для оформления нужно подать заявление в течение полугода после окончания отпуска через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР, приложив две справки: из медучреждения (о сроке декрета) и из учебного заведения (о форме обучения и подтверждении, что пособие не выплачивалось ранее).

Кроме этого, молодые мамы могут рассчитывать и на другие меры поддержки: единовременное пособие при рождении ребёнка, единое пособие и материнский капитал.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцы смогут получить единовременную выплату до 440 тысяч рублей.