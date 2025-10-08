Ричмонд
«На борту — 278 пассажиров, что составило 99% загрузки». «Белавиа» открыла первый дальнемагистральный рейс из Минска на китайский Хайнань

«Белавиа» запустила первый дальнемагистральный рейс из Минска на остров Хайнань.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» запустила первый дальнемагистральный рейс из Минска на китайский Хайнань. Подробности и фото размещены в официальном телеграм-канале «Белавиа».

«Впервые дальнемагистральный, впервые — на остров Хайнань», — сказано в сообщении.

В среду, 8 октября, белорусский авиаперевозчик запустил первый дальнемагистральный рейс в истории — Минск — Санья — Минск. Утром Airbus A330−200 вылетел из Национального аэропорта «Минск».

«На борту — 278 пассажиров, что составило 99% загрузки», — уточнили в пресс-службе.

«Белавиа» запустила первый дальнемагистральный рейс из Минска на остров Хайнань. Фото: телеграм-канал «Белавиа».

Прибытие в аэропорт Санья планируется в 20.00 по местному времени. В «Белавиа» отметили, что на протяжении 10,5 часов перелета пассажирам предоставляют двухразовое питание и доступ к бортовой системе развлечений: книги, музыка, игры, фильмы.

Тем временем «Белавиа» тестирует второй дальнемагистральный Airbus А330−200.

Кстати, «Белавиа» объявила о продаже билетов из Минска на Шри-Ланку, назвав цены.

Вместе с тем Минтранс сказал, где белорусам запрещено пользоваться телефонами и наушниками.

