В экоцентре «Яуза» детям объяснят природу стихийных явлений

Программа рассчитана на детей младшего и среднего возраста. На 36 экранах покажут извержения вулканов, ураганы, наводнения и другие природные явления. Экскурсоводы объяснят их происхождение доступным языком, чтобы ребята понимали законы природы и развивали интерес к естественным наукам.
Экскурсия состоит из четырех блоков: о бурях и ветрах, землетрясениях и вулканах, наводнениях и пожарах, а также о болезнях растений и животных. Особое внимание уделено тому, как человек научился прогнозировать и предотвращать последствия стихийных бедствий.
Участие бесплатное, возрастное ограничение — от шести лет. В экоцентре также проходят более 20 других программ, среди которых «Климатическое таро», «Удивительный мир птиц» и «Незримый дух гор».
Также с 11 октября Организатор перевозок и Музей транспорта Москвы запускают еженедельные экскурсии на регулярном речном электротранспорте. Они будут проходить по выходным на двух маршрутах до апреля.