В экоцентре «Яуза» детям объяснят природу стихийных явлений

Экскурсия состоит из четырех блоков: о бурях и ветрах, землетрясениях и вулканах, наводнениях и пожарах, а также о болезнях растений и животных. Особое внимание уделено тому, как человек научился прогнозировать и предотвращать последствия стихийных бедствий.