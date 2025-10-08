Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В экоцентре «Яуза» детям объяснят природу стихийных явлений

В экоцентре «Яуза» 11 октября пройдет премьера мультимедийной экскурсии «Магия стихии». Об этом рассказала руководитель центра Виктория Галиакберова.

Источник: Reuters

Программа рассчитана на детей младшего и среднего возраста. На 36 экранах покажут извержения вулканов, ураганы, наводнения и другие природные явления. Экскурсоводы объяснят их происхождение доступным языком, чтобы ребята понимали законы природы и развивали интерес к естественным наукам.

Экскурсия состоит из четырех блоков: о бурях и ветрах, землетрясениях и вулканах, наводнениях и пожарах, а также о болезнях растений и животных. Особое внимание уделено тому, как человек научился прогнозировать и предотвращать последствия стихийных бедствий.

Участие бесплатное, возрастное ограничение — от шести лет. В экоцентре также проходят более 20 других программ, среди которых «Климатическое таро», «Удивительный мир птиц» и «Незримый дух гор».

Также с 11 октября Организатор перевозок и Музей транспорта Москвы запускают еженедельные экскурсии на регулярном речном электротранспорте. Они будут проходить по выходным на двух маршрутах до апреля.