В Перми установят еще два постамата для выдачи готовых документов

Устройства появятся в крупных торговых центрах города.

Два специализированных постамата, где граждане смогут без очереди получить готовые документы, появятся в Перми, сообщили в Центре информационного развития Пермского края. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг входит в число задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

До конца года постаматы установят в крупных торговых центрах города: ТРК «СпешиLove» и ТЦ «Садовый». Сеть автоматизированных станций для выдачи готовых документов, оформленных через многофункциональные центры, развивается в Прикамье не первый год. Первый специализированный постамат появился в Перми в центральном филиале МФЦ в 2023 году, второй — в ТРЦ «Планета». В этом году еще одна автоматизированная станция заработала в ТЦ «Гипервиват». Недавно устройства установили в филиалах МФЦ «Мотовилихинский», «Свердловский», «Орджоникидзевский» и «Краснокамский».

Проработка возможности установки постаматов для выдачи готовых документов в торговых центрах региона началась по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Сейчас через постамат можно получить результаты по 29 государственным услугам, включая ИНН, справку о наличии (отсутствии) судимости, охотничий билет. Выбрав такой способ, заявитель не будет ожидать получения документов в очереди. Он сможет получить их самостоятельно, введя специальный код на устройстве.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.