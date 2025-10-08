В Перми установят еще два постамата для выдачи готовых документов

До конца года постаматы установят в крупных торговых центрах города: ТРК «СпешиLove» и ТЦ «Садовый». Сеть автоматизированных станций для выдачи готовых документов, оформленных через многофункциональные центры, развивается в Прикамье не первый год. Первый специализированный постамат появился в Перми в центральном филиале МФЦ в 2023 году, второй — в ТРЦ «Планета». В этом году еще одна автоматизированная станция заработала в ТЦ «Гипервиват». Недавно устройства установили в филиалах МФЦ «Мотовилихинский», «Свердловский», «Орджоникидзевский» и «Краснокамский».