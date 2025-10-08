2 млн могут получить хабаровчане, желающие стать культработниками на селе

Заявки принимаются до 23 октября, сообщили в министерстве культуры региона.
В ведомстве отметили, что в учреждениях культуры края сейчас открыто более 40 вакансий. Для их заполнения проводится дополнительный набор специалистов, готовых работать в сельских территориях и малых населённых пунктах.
Чтобы принять участие в программе, кандидатам необходимо выбрать подходящую вакансию в одной из организаций, участвующих в проекте, а также направить заявление и комплект документов для рассмотрения конкурсной комиссией.
Специалисты, заключившие трудовой договор с учреждениями культуры, смогут получить единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Средства будут перечислены участникам уже в текущем году.