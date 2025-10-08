В Сысерти откроют библиотеку с голографическим ведущим и «умной» станцией

«Ключевая идея нашей библиотеки — краеведение из прошлого в будущее. После модернизации мы планируем стать краеведческим центром, где будет сконцентрирована информация о Сысерти. Надеемся, что станем еще и местом притяжения для туристов, чтобы экскурсионные группы приходили к нам не только за полезной информацией, но и просто хорошо провести время», — рассказала заведующая информационно-методическим отделом библиотеки Людмила Аверкиева.