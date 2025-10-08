В Сысерти откроют библиотеку с голографическим ведущим и «умной» станцией

Центральная библиотека имени А. Ф. Турчанинова в Сысерти Свердловской области получит новый облик после победы в конкурсе по нацпроекту «Семья». В учреждении будет собран новый краеведческий фонд и заработает электронная выдача книг, сообщили в администрации Сысертского городского округа.
По словам директора Сысертской централизованной библиотечной системы Натальи Бабушкиной, планируется приобрести информационный терминал, интерактивный глобус, сенсорную панель для развивающих игр, мультимедийные ноутбуки, 3D-принтер и даже модель голографического виртуального ведущего. Еще одним интересным новшеством станут три «умные» станции, носящие имя Алёша. Они будут делиться с посетителями интересными фактами о городе.
«Ключевая идея нашей библиотеки — краеведение из прошлого в будущее. После модернизации мы планируем стать краеведческим центром, где будет сконцентрирована информация о Сысерти. Надеемся, что станем еще и местом притяжения для туристов, чтобы экскурсионные группы приходили к нам не только за полезной информацией, но и просто хорошо провести время», — рассказала заведующая информационно-методическим отделом библиотеки Людмила Аверкиева.
Всего поддержку Министерства культуры РФ получат 303 библиотеки по всей стране. В Свердловской области по нацпроекту будут модернизированы пять культурных учреждений в Екатеринбурге, Сысерти, Верхней Салде, Красноуральске и поселке Валериановск Качканарского муниципального округа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.