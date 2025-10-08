Около 15,8 тыс москвичей оформили договоры по программе реновации в ЮАО

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в Царицыне документы оформили более 5 тысяч, а в Нагорном — свыше 2,7 тысячи человек. В районе Нагатинский Затон ключи получили более двух тысяч жителей из девяти расселяемых домов.