Новый «Лебедь» займётся сбором мусора и нефти в море у берегов Владивостока

Скоро во Владивостоке появится новое экологическое судно для очистки акватории порта. В Карелии на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе спустили на воду нефтемусоросборщик-бонопостановщик проекта NE028 «МНМС-Лебедь».
По информации пресс-службы правительства Приморского края, судно отправят в Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» для работы в прибрежных водах Владивостока. Оно предназначено для установки боновых заграждений, задержки и сбора нефти с помощью нейтрализующих веществ и щеточного скиммера, способного собирать до 120 м³ нефтевзвеси в час.
Заместитель генерального директора ФГУП «Росморпорт» Сергей Базарный отметил, что «Лебедь» заменит устаревшие суда «МНМС-36 Пингвин» и «МНМС-100», построенные в 1980-е годы, и повысит безопасность в районе нефтеналивного терминала. При половодьях на реках края, тайфунах и сильных дождях судно будет также убирать плавающий мусор.
Судно имеет однопалубный корпус длиной 15,5 м и шириной 6 м. Оснащено двумя дизельными двигателями по 150 кВт каждый и может работать при температуре забортной воды до 0. Судно умеет заходить в разреженный мелкобитый лёд до 0,4 м в неарктических морях.
В октябре на том же заводе планируют спустить второе аналогичное судно «Эко-1» для портов Находка и Восточный.
По данным ПАО «Владивостокский морской торговый порт», территория порта составляет 225,71 га, акватория — 131,06 км², и у него 65 причалов. В 2024 году порт принял более 6 000 судов и перевалил свыше 33 млн т грузов, включая до 3 млн т нефтепродуктов.