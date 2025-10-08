Новый «Лебедь» займётся сбором мусора и нефти в море у берегов Владивостока

Судно имеет однопалубный корпус длиной 15,5 м и шириной 6 м. Оснащено двумя дизельными двигателями по 150 кВт каждый и может работать при температуре забортной воды до 0. Судно умеет заходить в разреженный мелкобитый лёд до 0,4 м в неарктических морях.