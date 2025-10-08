Минпромторг прокомментировал новость об ограничении продаж бензина в Новосибирской области

В официальном сообщении Минпромторга уточнили: 8 октября на ряде АЗС одной из сетей зафиксировали отсутствие в свободной продаже АИ‑92. В адрес НПЗ отправлено обращение с просьбой принять меры по обеспечению сбалансированных поставок горюче‑смазочных материалов в Новосибирскую область. В данный момент, согласно заявлению министерства, ведется оперативный мониторинг запасов горючего на автозаправочных станциях области и налаживается взаимодействие с поставщиками, чтобы восстановить стабильные поставки на АЗС.