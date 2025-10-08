Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпромторг прокомментировал новость об ограничении продаж бензина в Новосибирской области

После того как сеть автозаправок «Прайм» в Новосибирской области временно прекратила свободную продажу бензина марки АИ‑92, в региональном министерстве промышленности и торговли заявили, что ситуацию держат под контролем.

Источник: Reuters

В компании объясняют это прекращением поставок с нефтеперерабатывающих предприятий. По их словам, имеющиеся объемы топлива в первую очередь направляются по контрактам организациям, обеспечивающим жизненно важные городские службы.

В официальном сообщении Минпромторга уточнили: 8 октября на ряде АЗС одной из сетей зафиксировали отсутствие в свободной продаже АИ‑92. В адрес НПЗ отправлено обращение с просьбой принять меры по обеспечению сбалансированных поставок горюче‑смазочных материалов в Новосибирскую область. В данный момент, согласно заявлению министерства, ведется оперативный мониторинг запасов горючего на автозаправочных станциях области и налаживается взаимодействие с поставщиками, чтобы восстановить стабильные поставки на АЗС.