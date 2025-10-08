Сергей Кравчук: «Потребность в благоустройстве парков по-прежнему высока»

В парке имени Гагарина в Хабаровске появились качели необычной формы. Конструкции в виде сердец уже стали новой точкой притяжения для местных жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В одном из самых популярных парков краевой столицы установили качели-сердца. Их появление стало возможным благодаря инвестициям одного из российских банков и содействию администрации города.
По словам специалистов дирекции по развитию территорий, такие конструкции отлично подходят для романтических фотосессий и просто памятных фото.
Недавно профильная дирекция вошла в Ассоциацию парков России. Этот шаг позволит расширить географию поиска инвесторов и привлечь новые средства для благоустройства общественных зон отдыха, снижая нагрузку на городской бюджет.
«Еще пару лет мы продолжим помогать обустраивать парки, дополнять их различными площадками, объектами и локациями. Потребность в этом пока однозначно имеется. Однако нужно выработать систему, чтобы парки содержали себя самостоятельно, да еще и помогали поддерживать объем средств городского бюджета», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
По словам главы города, в планах — активное взаимодействие с жителями, чтобы узнать, что именно хабаровчане хотят видеть в местах отдыха. Он рассказал, что в перспективе все городские парки будут приведены в порядок и получат необходимую инфраструктуру.