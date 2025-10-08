Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Кравчук: «Потребность в благоустройстве парков по-прежнему высока»

Качели-сердца для романтичных селфи установили в парке Гагарина в Хабаровске.

Источник: Мэрия Хабаровска

В парке имени Гагарина в Хабаровске появились качели необычной формы. Конструкции в виде сердец уже стали новой точкой притяжения для местных жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В одном из самых популярных парков краевой столицы установили качели-сердца. Их появление стало возможным благодаря инвестициям одного из российских банков и содействию администрации города.

По словам специалистов дирекции по развитию территорий, такие конструкции отлично подходят для романтических фотосессий и просто памятных фото.

Недавно профильная дирекция вошла в Ассоциацию парков России. Этот шаг позволит расширить географию поиска инвесторов и привлечь новые средства для благоустройства общественных зон отдыха, снижая нагрузку на городской бюджет.

«Еще пару лет мы продолжим помогать обустраивать парки, дополнять их различными площадками, объектами и локациями. Потребность в этом пока однозначно имеется. Однако нужно выработать систему, чтобы парки содержали себя самостоятельно, да еще и помогали поддерживать объем средств городского бюджета», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

По словам главы города, в планах — активное взаимодействие с жителями, чтобы узнать, что именно хабаровчане хотят видеть в местах отдыха. Он рассказал, что в перспективе все городские парки будут приведены в порядок и получат необходимую инфраструктуру.