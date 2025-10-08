Сергей Кравчук: «Потребность в благоустройстве парков по-прежнему высока»

«Еще пару лет мы продолжим помогать обустраивать парки, дополнять их различными площадками, объектами и локациями. Потребность в этом пока однозначно имеется. Однако нужно выработать систему, чтобы парки содержали себя самостоятельно, да еще и помогали поддерживать объем средств городского бюджета», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.