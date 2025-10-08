В Самаре жителям Куйбышевского района сделают перерасчет из-за грязной воды

«Мы обследовали внутридомовые системы и выявили многочисленные нарушения со стороны управляющих компаний, которые привели к загрязнению воды. Мы готовы произвести перерасчет за услуги в тех домах, где есть отклонения по качеству горячей воды», — сказал технический директор Андрей Бикбаев.