В Самаре жителям Куйбышевского района сделают перерасчет из-за грязной воды

В Самаре энергетики провели в здании администрации Куйбышевского района встречу со старшими по домам и представителями управляющих организаций по поводу загрязнения воды. Об этом сообщает самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».
«Мы обследовали внутридомовые системы и выявили многочисленные нарушения со стороны управляющих компаний, которые привели к загрязнению воды. Мы готовы произвести перерасчет за услуги в тех домах, где есть отклонения по качеству горячей воды», — сказал технический директор Андрей Бикбаев.
Специалисты ответили жителям на все вопросы о качестве горячей воды в некоторых домах. В результате решено вместе с представителями администрации обследовать несколько многоквартирных домов и сформировать общие рекомендации для всех управляющих компаний района.