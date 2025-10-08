Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре жителям Куйбышевского района сделают перерасчет из-за грязной воды

В Самаре прошла встреча энергетиков и жителей Куйбышевского района.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре энергетики провели в здании администрации Куйбышевского района встречу со старшими по домам и представителями управляющих организаций по поводу загрязнения воды. Об этом сообщает самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

«Мы обследовали внутридомовые системы и выявили многочисленные нарушения со стороны управляющих компаний, которые привели к загрязнению воды. Мы готовы произвести перерасчет за услуги в тех домах, где есть отклонения по качеству горячей воды», — сказал технический директор Андрей Бикбаев.

Специалисты ответили жителям на все вопросы о качестве горячей воды в некоторых домах. В результате решено вместе с представителями администрации обследовать несколько многоквартирных домов и сформировать общие рекомендации для всех управляющих компаний района.