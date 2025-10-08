В ЗАТО Александровск Мурманской области отремонтировали 11 домов

Одними из последних после капремонта были приняты дома № 44 на улице Гаджиева и № 76 на улице Ленина в городе Гаджиево. Фасады этих двух зданий облицевали современными энергосберегающими панелями. Такая технология позволяет снизить теплопотери в домах, что уменьшает счет за коммунальные услуги для жильцов. Также в этих зданиях заменили оконные блоки в подъездах, уложили новую бетонную отмостку и отремонтировали входные группы.