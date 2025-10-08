В ЗАТО Александровск Мурманской области отремонтировали 11 домов

Капитальный ремонт 11 многоквартирных домов завершен в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Александровск в Мурманской области, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном фонде капитального ремонта.
«Благодаря программе реновации закрытых территориальных образований населенные пункты с дислокацией военных заметно преобразились. Так, только в ЗАТО Александровск в 2025 году запланировано преображение 48 домов. В 11 работы уже завершены, в остальных продолжаются. Также капитально ремонтируются крыши и внутридомовые инженерные сети», — отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.
Одними из последних после капремонта были приняты дома № 44 на улице Гаджиева и № 76 на улице Ленина в городе Гаджиево. Фасады этих двух зданий облицевали современными энергосберегающими панелями. Такая технология позволяет снизить теплопотери в домах, что уменьшает счет за коммунальные услуги для жильцов. Также в этих зданиях заменили оконные блоки в подъездах, уложили новую бетонную отмостку и отремонтировали входные группы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.