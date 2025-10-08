Ричмонд
В Приангарье сотрудника банка подозревают в получении взятки в 13 млн рублей

ИРКУТСК, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудник одного из банков Иркутска, отвечающий за закупки, подозревается в получении взятки в 13 млн рублей от подрядчика за незаконные действия при приемке выполненных работ и услуг. Об этом сообщает прокуратура региона.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год сотрудник одного из банков, ответственный за проведение закупочных процедур, незаконно получил более 13 млн рублей от представителей подрядной организации», — говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по региону, в период с апреля 2023 года по сентябрь 2025 года территориальный менеджер отдела одного из банков в Иркутске получал взятки от руководителей организации, осуществляющей электромонтажные работы. «Денежные средства предназначались за незаконные действия и бездействие при приемке выполненных работ и услуг, оказываемых организацией для банка, в сфере охраны труда, пожарной безопасности, а также за общее покровительство и попустительство, включая содействие в конкурсных процедурах, заключении и исполнении договоров», — пояснили в СК.