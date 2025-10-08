В Приангарье сотрудника банка подозревают в получении взятки в 13 млн рублей

По данным следственного управления СК РФ по региону, в период с апреля 2023 года по сентябрь 2025 года территориальный менеджер отдела одного из банков в Иркутске получал взятки от руководителей организации, осуществляющей электромонтажные работы. «Денежные средства предназначались за незаконные действия и бездействие при приемке выполненных работ и услуг, оказываемых организацией для банка, в сфере охраны труда, пожарной безопасности, а также за общее покровительство и попустительство, включая содействие в конкурсных процедурах, заключении и исполнении договоров», — пояснили в СК.