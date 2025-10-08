Ричмонд
«Белавиа» открыла прямой рейс из Минска на остров Санья

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Первый прямой дальневосточный рейс по маршруту Минск — Санья открыла авиакомпания «Белавиа», об этом сообщили в пресс-службе национального перевозчика.

Источник: Sputnik.by

Самолет Airbus A330−200 вылетел сегодня в 5:21 из Национального аэропорта «Минск».

Санья — это первое дальнее направление в маршрутной сети «Белавиа», открытие которого стало возможным благодаря приобретению авиакомпанией дальнемагистральных самолетов Airbus A330−200.

подчеркнул ранее гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец

В компании уверены, что рейс будет пользоваться спросом: Хайнань является одним из центров международного туризма и продолжает активно развиваться в этом направлении. Беспересадочные полеты из Минска на экзотические курорты Китая дают белорусам уникальную возможность расширить туристические горизонты с наименьшими затратами.

В свою очередь Беларусь привлекательна для туристов из Китая, желающих лучше узнать страну, считают в «Белавиа».

По словам Игоря Чергинца, открытие прямого регулярного рейса на остров Хайнань станет началом нового этапа развития авиакомпании и расширит полетную программу на курорты Юго-Восточной Азии.

Удовольствие в цифрах

Прямые рейсы по маршруту Минск — Санья будут выполняться раз в неделю. Продолжительность полета туда — 10 часов 20 минут, обратно — на час дольше.

Во время полета пассажирам обеспечат двухразовое питание, будут развлекать фильмами, музыкой, играми.

Разница во времени между странами — 5 часов.

Стоимость билетов варьируется: 1325 белорусских рублей — полет в одну сторону, при покупке билетов туда-обратно — 2162 белорусских рублей.

