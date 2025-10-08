«Белавиа» открыла прямой рейс из Минска на остров Санья

Самолет Airbus A330−200 вылетел сегодня в 5:21 из Национального аэропорта «Минск».
Санья — это первое дальнее направление в маршрутной сети «Белавиа», открытие которого стало возможным благодаря приобретению авиакомпанией дальнемагистральных самолетов Airbus A330−200.
В компании уверены, что рейс будет пользоваться спросом: Хайнань является одним из центров международного туризма и продолжает активно развиваться в этом направлении. Беспересадочные полеты из Минска на экзотические курорты Китая дают белорусам уникальную возможность расширить туристические горизонты с наименьшими затратами.
В свою очередь Беларусь привлекательна для туристов из Китая, желающих лучше узнать страну, считают в «Белавиа».
По словам Игоря Чергинца, открытие прямого регулярного рейса на остров Хайнань станет началом нового этапа развития авиакомпании и расширит полетную программу на курорты Юго-Восточной Азии.
Удовольствие в цифрах
Прямые рейсы по маршруту Минск — Санья будут выполняться раз в неделю. Продолжительность полета туда — 10 часов 20 минут, обратно — на час дольше.
Во время полета пассажирам обеспечат двухразовое питание, будут развлекать фильмами, музыкой, играми.
Разница во времени между странами — 5 часов.
Стоимость билетов варьируется: 1325 белорусских рублей — полет в одну сторону, при покупке билетов туда-обратно — 2162 белорусских рублей.