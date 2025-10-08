С 1 ноября Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Беларусь

С 1 ноября Латвия запретит пересечение границы автобусам, осуществляющим международные нерегулярные рейсы в Россию и Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса страны.
Таким образом Рига борется с нелегальной миграцией. Как рассказал глава ведомства Атис Швинки, сейчас наблюдается рост нерегулярных автобусных перевозок и скоплений транспорта на пограничных дорогах.
«Такая ситуация создает дополнительные риски для безопасности, включая угрозу нелегальной иммиграции, разведки иностранных спецслужб и вербовки граждан», — заявил Швинки.
Ограничения будут действовать по 31 октября 2026 года на погранпунктах «Патарниеки», «Гребнева» и «Терехова». Запрет распространяется на все компании, независимо от страны регистрации.
Автобусное сообщение Калининграда с Латвией возобновили в декабре 2024-го.