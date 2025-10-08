На электросудах по Москве пассажиры стали ездить чаще

Инновационной разработкой являются не только электросуда, но и их причалы. От некоторых из них суда заряжаются прямо во время стоянки в любое время года — это существенно сокращает время в пути и срок ожидания как для самих судов, так и для пассажиров. При этом современные электросуда полностью собираются в России.