На электросудах по Москве пассажиры стали ездить чаще

«Речные поездки становятся все популярнее у горожан. Мы видим, что пассажиропоток на электросудах постоянно растет. С начала этого года он увеличился на более чем 20% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Сегодня в столице работают уже три регулярных речных маршрута, а флот будет составлять 31 электросудно. Продолжим развивать самый инновационный вид транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.
Как уточнили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», за один день электросуда проходят около 3 тыс. км. Это как три раза проплыть Москву-реку туда и обратно. Недавно в Москву прибыли еще два судна «Самородинка» и «Рудневка». После прохождения швартовых и ходовых испытаний суда получат необходимые разрешительные документы для перевозки пассажиров и выйдут на маршруты.
Уникальный проект для России и мира
Регулярные электросуда суда перевозят пассажиров даже в холодное время и могут проходить по мелкобитому льду толщиной до 20 см. Они не загрязняют акваторию Москвы-реки и не наносят вреда экологии города.
Инновационной разработкой являются не только электросуда, но и их причалы. От некоторых из них суда заряжаются прямо во время стоянки в любое время года — это существенно сокращает время в пути и срок ожидания как для самих судов, так и для пассажиров. При этом современные электросуда полностью собираются в России.
С 1 октября по 30 апреля на речном электротранспорте действуют «зимние тарифы», благодаря которым стоимость поездки снизилась в два раза. Бесплатные поездки на электросудах доступны для детей до 7 лет в сопровождении взрослого. Для владельцев абонемента «Единый» на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость, в том числе в сервисе «Мультитранспорт». Карта москвича для оплаты проезда на электросудах не действует.