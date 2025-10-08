Самарчанке заплатили за полученную в автобусе травму

В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебный пристав разъяснил должнику, что в случае неисполнения решения суда к нему будут применены меры принудительного воздействия. Для скорейшего обеспечения исполнения решения суда, сотрудник органа принудительного исполнения запретил мужчине совершать регистрационные действия в отношении транспортного средства и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.