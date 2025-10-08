КГК отреагировал на обращения белорусов из-за состояния дорог. Подробности озвучили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
В ведомстве уточнили, что в Брестской области были приняты меры по обращениям граждан, связанные с ремонтом дорог, вывозом мусора, благоустройством территорий. После обращений белорусов в КГК в Жабинке была заасфальтирована улица Пионерская, которая расположена в районе железнодорожного вокзала.
Кроме того, в Бресте на автомобильной парковке магазина «Грошык», который находится по улице Скрипникова, и дворовой территории по улице Московской был выполнен ямочный ремонт. В пресс-службе обратили внимание, что по улице Карьерной в Бресте был восстановлен тротуар, который разрушили в момент прокладки сетей водоснабжения при строительстве многоквартирных жилых домов.
