В Омске подключили к теплу 99,99% жилых домов

По состоянию на среду, 8 октября, отопление от источников АО «Тепловая компания» поступает почти во все многоэтажки и социально значимые учреждения Омска. Из жилого фонда остаются неподключенными только 24 дома, где ведутся масштабные ремонтные работы по замене трубопроводов. Запуск тепла в этих объектах планируются по графику до пятницы, 10 октября 2025 года.
«Ключевая цель выполнена — город обеспечен теплом. Завершение запуска отопления в квартиры омичей — задача непростая, требующая серьезных усилий, профессиональных знаний и организаторских способностей. Мы тщательно планировали каждый этап работ, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение», — заявил генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев.
Сейчас специалисты компании ведут планово-аварийные работы, однако отключения носят локальный характер, а прекращение подачи тепла омичам не длится долго. Все мероприятия осуществляются оперативно и строго контролируются руководством. Для оперативного реагирования и устранения аварий на теплосетях компания ежедневно направляет около 20 бригад сотрудников.
«Готовность наших котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей к отопительному периоду составляет 100%», — добавил Владимир Дмитриев.
Все необходимые резервы топлива созданы, система полностью готова к зимнему периоду.
В компании отмечают, что на старте отопительного сезона управляющим компаниям необходимо обеспечить максимально эффективное взаимодействие с жителями, оперативно реагировать на все поступающие обращения и своевременно устранять возникающие проблемы с обеспечением тепла непосредственно в жилых помещениях.
Например, омичи нередко жалуются на отсутствие тепла в отдельных комнатах или холодные стояки. Такие обращения жителей должны решать управляющие компании.