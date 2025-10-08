В Омске подключили к теплу 99,99% жилых домов

По состоянию на среду, 8 октября, отопление от источников АО «Тепловая компания» поступает почти во все многоэтажки и социально значимые учреждения Омска. Из жилого фонда остаются неподключенными только 24 дома, где ведутся масштабные ремонтные работы по замене трубопроводов. Запуск тепла в этих объектах планируются по графику до пятницы, 10 октября 2025 года.