На СВО героически погиб пожилой боец из Омской области

Гвардии рядовой Юрий Борисов был похоронен в Москаленском районе.

Источник: Комсомольская правда

Печальной новостью о гибели 60-летнего земляка, поделился паблик Москаленского представительства партии «Единая России» в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня простились с достойным сыном Родины, гвардии рядовым армии России Юрием Борисовым. Наш земляк участвовал в специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР. Будучи на пенсии, как ветеран боевых действий Юрий Владимирович подписал контракт с Министерством Обороны, и в начале 2025 года ушел на специальную военную операцию. 11 мая 2025 года при выполнении боевой задачи он героически погиб в бою против нацистов. Наша Родина понесла невосполнимую утрату, потеряв достойного жителя Москаленского района и настоящего патриота России», — говорится в некрологе.

Юрий Борисов родился 22.06.1964 года в деревне Инсарка Москаленского района Омской области. В 1995 году был зачислен на военную службу по контракту. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. По истечению срока контракта был уволен в запас.

Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Борисова.

